Chilenos mostram desânimo com tentativa de aprovar nova Constituição

Os eleitores do Chile estão mostrando desânimo com a segunda tentativa de redigir uma nova Constituição para o país, liderada agora pelos conservadores, uma vez que a tentativa de endurecer ainda mais as já restritivas leis chilenas sobre o aborto e outras medidas à direita ameaçam afastar a maioria dos eleitores.

O pêndulo ideológico sugere que muitos chilenos estão fundamentalmente desconfortáveis com os extremos de ambos os lados, menos de dois anos após o início da Presidência do esquerdista Gabriel Boric.

Lagos diz que ainda há tempo para moderar a Constituição proposta e a consultoria Teneo advertiu que "todo o processo pode entrar em colapso" antes do referendo de dezembro, caso o conselho se recusar a aceitar as mudanças da comissão de especialistas.

O conselheiro Antonio Barchiesi, do Partido Republicano, de extrema-direita, disse que "o escopo legal da norma atual não muda", mas afirma que a mudança é para destacar que "há alguém" no centro da cláusula.

O primeiro texto permitia "a interrupção voluntária de uma gravidez". A proposta atual faz uma mudança gramatical em uma cláusula constitucional que os defensores do aborto já consideram restritiva. Ela se referiria ao nascituro por um pronome pessoal em vez do impessoal atual.

Lagos, no entanto, diz que essa mudança, combinada com outra proposta que definiria uma criança como qualquer ser humano com menos de 18 anos, poderia abrir caminho para leis de aborto mais restritivas.

Com o direito à interrupção voluntária da gestação se ampliando em grande parte da América Latina, sendo os mais recentes o México e a Argentina, os defensores do direito ao aborto estão preocupados com a possibilidade de que um ressurgimento da direita na região possa interromper o progresso ou fazer com que os direitos retrocedam.

Em um comício em comemoração ao dia global de ação pelo acesso ao aborto seguro e legal na semana passada em Santiago, a estudante Isadora Calderón, de 26 anos, disse à Reuters que achava que o direito ao aborto estava sendo ameaçado pelas propostas atuais.