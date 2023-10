Passageiro "brinca" sobre ter bomba na mala e atrasa voo para Teresina por 4 horas

De acordo com informações do G1, o homem, de 53 anos, teria feito a “brincadeira” em tom de deboche quando um funcionário o questionou se havia algo de metal dentro da bagagem e o passageiro respondeu que havia uma bomba. O caso aconteceu na segunda-feira, 2.

Um passageiro provocou o atraso de um voo com destino à Teresina, que saía do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo, após “brincar” sobre ter uma bomba dentro da mala.

Após a fala, o homem foi repreendido pelo funcionário e a situação gerou pânico em um casal que ouviu a conversa.

A Polícia Federal (PF) foi acionada pela administração do aeroporto e o avião foi removido para uma área remota do aeroporto. Todos os passageiros tiveram de desembarcar da aeronave. As bagagens também passaram por uma nova inspeção com detectores de explosivos e raio-x.

O voo estaria marcado para as 15 horas, porém, devido aos procedimentos de segurança, o avião apenas decolou por volta de 19h40 e chegou ao destino final às 22h30.

O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Federal, acompanhado de funcionários e testemunhas, e negou ter dito a palavra “bomba”. A PF afirmou que um Registro de Fato foi instaurado, que poderá resultar em medidas criminais e administrativas.