Julgamento de Trump entra no 2º dia com império imobiliário em jogo

A procuradora-geral do Estado de Nova York, a democrata Letitia James, quer pelo menos US$ 250 milhões em multas, uma proibição permanente contra Trump e seus filhos Donald Jr. e Eric de administrarem empresas em Nova York e uma proibição de cinco anos para atuação no setor imobiliário contra Trump e a Trump Organization.

O julgamento ocorre uma semana depois que o juiz Arthur Engoron, que está presidindo o caso, decidiu que Trump cometeu fraude e cancelou certificados comerciais de empresas que controlam partes valiosas de seu portfólio, incluindo a Trump Tower e a 40 Wall Street em Manhattan. Engoron disse que nomearia administradores para supervisionar a dissolução dessas empresas.

Trump negou qualquer irregularidade e seus advogados disseram que vão recorrer.

Trump compareceu ao julgamento na segunda-feira (2), entrando na sala de audiências com sua expressão característica e um grupo de agentes do serviço secreto, após passar pela polícia que revistava manualmente as bolsas dos repórteres e do público presente.

Ele se sentou curvado sobre a mesa de réu e ocasionalmente falou com seus advogados enquanto Kevin Wallace, um advogado do escritório de James, o acusava de "mentir ano após ano" nas declarações financeiras que forneceu a credores e seguradoras de 2011 a 2021.

O advogado de Trump, Christopher Kise, disse durante sua declaração de abertura que as avaliações de Trump, na verdade, subestimaram o valor de seus ativos e foram baseadas na perspicácia comercial que lhe permitiu construir "um dos impérios imobiliários mais bem-sucedidos do mundo".