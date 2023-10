Criança de 6 anos é morta a tiros após casa ser invadida por homens armados na Bahia

"Qual a culpa que uma criança tem na falha de um adulto?". Assim respondeu um dos parentes da pequena Sarah Sofia Santana de Jesus, 6, ao ser questionado sobre o motivo da menina ter morrido, após ser baleada na cabeça, na madrugada deste domingo, 1º, no bairro da Mata Escura, Salvador, Bahia. Segundo ele, um "bonde" (grupo de homens armados) invadiu a casa onde a vítima estava, em busca do enteado da mãe dela, que consegui escapar.



O alvo seria o filho do padrasto de Sofia. "Ele tinha envolvimento. Quando percebeu que os caras estavam chegando, ele correu. A gente não sabe se ele morava lá também ou se estava só de passagem", relatou o parente da criança, que preferiu não se identificar. O crime aconteceu na localidade conhecida como Inferninho. De acordo com moradores, a região é controlada pelo Bonde do Maluco (BDM), que disputa a liderança do bairro com o Comando Vermelho (CV).

No ataque, Sofia foi baleada na cabeça e chegou sem vida na UPA de Jardim Santo Inácio. O padrasto dela foi atingido duas vezes. Ele também deu entrada na mesma unidade, mas, devido à gravidade, foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde dele.