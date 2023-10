Lula pode ter alta hospitalar neste domingo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As equipes médicas responsáveis pelo cuidado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam a possibilidade de alta hospitalar, ainda neste domingo (1°). A informação foi divulgada do primeiro boletim médico do dia.

Lula está internado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Na sexta-feira (29), ele foi submetido a uma cirurgia para restauração da parte direita do quadril e também a uma blefaroplastia, cirurgia plástica para retirar o excesso de pele das pálpebras.