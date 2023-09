Gleisi Hoffman passa bem após cirurgia no coração

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffman, passou por uma cirurgia no coração na manhã deste sábado (30), no Hospital DF Star, em Brasília. De acordo com boletim médico, o procedimento para revascularização do miocárdio transcorreu com sucesso, sem quaisquer intercorrências ou complicações.

Gleise foi internada na última quinta-feira (28) e, após exames, foi detectada uma obstrução coronariana.