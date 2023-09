PR: "cachorra comissionada" em Prefeitura tem até crachá

Eles notavam que a cadela, apesar de feliz com a nova família, desejava mais liberdade para transitar pelas ruas. Branquinha até mesmo acompanhava o tutor nas idas ao Paço Municipal para bater o ponto - o casal mora ao lado da sede da Prefeitura, e Jair trabalha na Vigilância Sanitária municipal. Por este motivo, eles decidiram abrir um espaço na grade da casa para que a cachorra andasse pela região.

Desde então, Branquinha é presença certa na sede da Prefeitura. Em vídeo divulgado nas redes sociais da administração municipal, um funcionário chamado João comenta que, todos os dias, a cachorra aparece em frente ao prédio, sempre pontualmente às 11 horas. "Quando a porta não abre, ela late", diz o servidor.

View this post on Instagram A post shared by Prefeitura de Guarapuava (@guarapuava_pref)





Tamanha dedicação rendeu a Branquinha crachá com nome e foto - embora a função desempenhada pela cadela não seja especificada. Sem ter passado por "cãocurso" público, a "cachorra comissionada" visita diariamente todas as salas da Prefeitura. "Até no gabinete do prefeito acho que ela tem subido", diz João.

