Vendas da indústria de máquinas e equipamentos caem 4,4% em agosto

As vendas da indústria brasileira de máquinas e equipamentos em agosto somaram R$ 28,02 bilhões, com queda de 4,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em comparação a julho, no entanto, houve elevação de 18,2%. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, as vendas totalizaram R$ 194,09 bilhões, 8,5% abaixo do registrado no mesmo período de 2022. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (27) pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

O setor vendeu ao exterior, no mês de agosto, US$ 1,46 bilhão em equipamentos, montante 16,3% superior ao registrado no mesmo mês de 2022. Em relação a julho, as exportações foram 25,2% maiores. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, as vendas ao exterior somaram US$ 9,3 bilhões, 18,1% acima do registrado no mesmo período do ano passado.