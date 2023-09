Ônibus com romeiros de Teresina que viria ao Ceará tomba e deixa uma pessoa morta

O acidente deixou uma pessoa morta Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um ônibus que saiu de Teresina com 46 romeiros tombou na lateral da rodovia PE-585, em Pernambuco, na madrugada desta quarta-feira, 27. O acidente, que deixou uma pessoa morta, aconteceu nas proximidades da Serra da Rodagem, na zona rural de Araripina, na divisa com o distrito de Serrolândia, em Ipubi, ambas em Pernambuco. Clique aqui para seguir o novo canal com as Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Três pessoas foram conduzidas em estado grave para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Araripina e outras seis que tiveram ferimentos leves foram levados a um hospital em Ipubi.