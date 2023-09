EBC e RTP, de Portugal, assinam acordo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

e a Empresa Rádio e Televisão de Portugal (RTP) se reuniram, nesta quarta-feira (27), em Lisboa, para assinar acordo de cooperação entre as emissoras públicas. Afoi representada pelo presidente Hélio Doyle e a RTP pelo presidente de seu conselho, Nicolau Santos. Participaram também do encontro, o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro; o embaixador da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Juliano Nascimento; além de membros do conselho e da diretoria da RTP.

A iniciativa visa a troca de conteúdos, com ênfase em temas voltados aos países de língua portuguesa, entre os canais de televisão da EBC e os canais RTP África e RTP 3. Além disso, o protocolo também prevê apoio logístico, intercâmbio e qualificação de profissionais das emissoras públicas de comunicação.