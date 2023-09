Luisa Mell é condenada por pegar cadelas que não sofriam maus-tratos

De acordo com o Estadão, a ação da influenciadora foi motivada por uma denúncia verbal sobre uma cachorra com aparência "fraca a magra” e que, supostamente, estaria abandonada em uma casa vazia.

A cachorra mencionada, ainda de acordo com o Estadão, seria a dobermann, de 15 anos. Segundo os autos, no entanto, a aparência "fraca e magra” era causada por um câncer em metáfase. Não devido a maus-tratos.

A tutora, além disso, afirmou que a dobermann recebia atendimento veterinário. De acordo com o g1 - São Paulo, o fato foi comprovado com documentos. A tutora apresentou a carteira de vacinação, o atestado de cirurgia e os exames realizados pelo animal.

As imagens do “resgate” foram publicadas nas redes sociais e, de acordo com o processo, atingiram as marcas de 15,6 mil curtidas e 46 mil visualizações.

“A tutora dos animais informa que saiu de casa para trabalhar e, quando retornou, não encontrou mais as suas cadelas. Não houve um lapso de tempo aceitável para que pudesse se presumir o abandono dos animais”, declarou a juíza Marcia Monassi, da 6ª Câmara de Direito Privado, na decisão.

“A despeito da cadela se encontrar magra e fraca, por si só, não dá o direito de adentrar na residência de outrem para socorrer o animal, tendo em vista ser o domicílio um asilo inviolável, garantido pela Constituição Federal.”

Duas cadelas morreram após o resgate

Segundo o Estadão, duas das três pinschers morreram após o resgate. A defesa da influenciadora afirmou que os animais precisavam do resgate imediato e que as mortes aconteceram por ambas estarem mal cuidadas e doentes.