RJ: Motorista de aplicativo é assassinado após entrar por engano em comunidade

Um motorista de aplicativo foi assassinado na madrugada do último sábado, 23, após entrar no Complexo do Caramujo, localizado na Zona Norte de Niterói, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações do g1 Rio de Janeiro, amigos da vítima, identificada como Renan Martins Sodré, de 34 anos, afirmaram que ele teria entrado por engano na comunidade.