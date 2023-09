Número de homicídios em São Paulo cai 10,5% em agosto

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em agosto, o número de homicídios dolosos ou intencionais caiu no estado de São Paulo, informou, no inicio da noite desta segunda-feira (25), a Secretaria Estadual de Segurança Pública. No entanto, as ocorrências de latrocínios [roubo seguido de morte] e de estupros aumentaram no mês passado no estado.Os casos de homicídio doloso passaram de 228 ocorrências em agosto do ano passado para 204 em agosto deste ano, o que representa queda de 10,5%. Segundo a secretaria, este foi o segundo menor número registrado em 23 anos, ficando atrás apenas do de 2019, que teve 203 ocorrências.

Os latrocínios, porém, aumentaram, passando de sete para nove casos na mesma base de comparação. Já as notificações de estupros aumentaram 10,7% em agosto, passando de 1.180 para 1.306. Para a secretaria, o aumento de registros de estupro indica que as vítimas estão tendo mais confiança em procurar a polícia e denunciar os criminosos.