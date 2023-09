Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico Fernando Diniz (foto) fez neste sábado (23), no Rio de Janeiro, a sua segunda convocação como comandante da Seleção Brasileira masculina de futebol. A lista para os jogos contra Venezuela e Uruguai, nos dias 12 e 17 de outubro, respectivamente, tem 23 nomes. Apenas dois não foram chamados na primeira janela das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, seja na lista original ou como substituto de algum companheiro cortado: Bremer, zagueiro da Juventus, da Itália, e Gerson, meio-campo do Flamengo.

De resto, todos os atletas, de uma forma ou de outra, foram chamados para os jogos contra Bolívia e Peru, que abriram a caminhada rumo à Copa.