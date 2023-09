Walewska Oliveira morreu após cair do 17º andar do prédio onde morava

De acordo com testemunhas e boletim de ocorrência, a ex-jogadora de vôlei teria caído do salão de festas do edifício. O corpo foi encorado nesta quinta-feira, 21

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska Oliveira, 43, teria caído do 17º andar do prédio em que morava, conforme a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP). O corpo da atleta foi encontrado por volta das 18h30 desta quinta-feira, 21. As informações constam no boletim de ocorrência.

De acordo com testemunhas, Walewska teria caído do da área de lazer do prédio, localizada no 17º andar. O marido da vítima, Ricardo Alexandre Mendes, estaria no apartamento dos dois, em outro andar. À polícia, ele disse que os dois passavam por uma crise no relacionamento.