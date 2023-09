Número recorde de imigrantes segue em direção à fronteira dos EUA

Milhares de imigrantes entraram nos Estados Unidos (EUA) nos últimos dias, da Califórnia ao Texas, e muitos estão chegando de ônibus e trens de carga à fronteira com o México, em meio a fluxos migratórios recordes procedentes do sul.

Em maio, Biden lançou nova política para impedir as entradas ilegais, incluindo a deportação de imigrantes e o impedimento da reentrada por cinco anos, em momento no qual seu governo lidava com números recordes de fluxo migratório.

Com um mês de implementação, as medidas mais restritivas diminuíram o cruzamento da fronteira em cerca de 70%. Mas o recente aumento de chegadas a regiões fronteiriças, associado a maior número de pessoas em direção ao norte, procedentes das américas Central e do Sul, por meio de perigosos trens de carga no México, sugerem que os efeitos dissuasivos estão perdendo força.

Especialistas dizem que falta capacidade aos EUA de prender e processar os imigrantes na fronteira, tornando praticamente impossível para as autoridades aplicar as penalidades anunciadas em maio. Assim, alguns imigrantes detidos ficam no país à espera de audiência judicial, em vez de serem deportados.

“O governo desenhou uma estratégia esperta, mas não tem os recursos ou a capacidade de implementá-la”, afirmou Andrew Selee, chefe do Migration Policy Institute.

O presidente mexicano, André Manuel López Obrador, criticou nessa quinta-feira a falta de um plano internacional para ajudar os países a tirarem seus cidadãos da pobreza, evitando assim a principal causa da imigração. Ele elogiou Biden por criar vias legais para as pessoas que entram ilegalmente nos EUA, mas ressaltou que elas precisam ser ampliadas.

Em Tijuana, na fronteira com San Diego, dezenas de pessoas se preparavam para passar a noite no chão antes de audiências na manhã do dia seguinte, agendadas por meio de um aplicativo chamado CBP One, para entrarem nos EUA e pedirem asilo. Mas nem todos estão dispostos a esperar.