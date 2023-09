Ator Kayky Brito recebe alta da UTI e está consciente

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ator Kayky Brito, atropelado por um carro no dia 2 deste mês, recebeu alta da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do hospital nesta sexta-feira (22).

Segundo boletim médico, o artista está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica.