Alunos encontram larvas, cabelo e até objeto de metal em merenda escolar

Os estudantes compartilharam relatos sobre os elementos encontrados na comida e compartilharam no WhatsApp a foto com a larva encontrada.

Um aluna do 1º ano do ensino médio contou o que achou até um parafuso na merenda. Outro problema citado pelos estudantes é a presença de gatos no local em que eles fazem a alimentação. Alguns estudantes até pararam de comer no ambiente escolar para evitar surpresas inesperadas.

Chocolates da marca Garoto têm venda suspensa por suspeita de conter fragmentos de vidro; CONFIRA

O que diz a Secretaria de Educação sobre a merenda escolar

De acordo com portal G1, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco afirmou que a gestão da escola soube do ocorrido e notificou a empresa responsável pela alimentação da instituição.

A Secretaria disse também que um grupo de nutricionistas foram à escola e observaram a data de validade dos fardos de arroz, e estavam dentro do prazo de validade.

Em relação aos gatos, a gestão disse que está analisando o caso juntamente com à Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco.

Três pessoas morrem após beber milkshake contaminado nos EUA; VEJA