Copiloto cearense de avião que caiu no Amazonas será enterrado em Fortaleza

Copiloto cearense ao lado do pai, Fernando Luiz, que é piloto internacional Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

O corpo do cearense Fernando Luiz Galvão Bezerra Júnior, copiloto do avião que caiu no Amazonas, no último sábado, 16, será sepultado em Fortaleza, nesta quarta-feira, 20, a pedido da família.

A informação foi dada pela madrasta de Fernando, Jocicleia Nobre Bezerra, nesta terça-feira, 19, em entrevista à Rádio O POVO CBN. De acordo com Jocicleia, “Fernandinho”, como era carinhosamente chamado, tinha o sonho de ser arquiteto, no entanto, ela o incentivou a fazer o curso de piloto. A decisão surgiu para que Fernando sucedesse o pai, Fernando Luiz, que é piloto internacional. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “O pai, que era diretor de operações de um táxi aéreo forte do Norte, fez com que ele passasse por todos os setores de um táxi aéreo para entender como era o funcionamento. O pai nunca deu moleza pra ele, sempre disse que ele precisava ser exemplo exatamente por ser filho do diretor de operações”.

Ainda no depoimento, Jocicleia relatou as dificuldades que o copiloto enfrentou para concluir o curso de aviação. “Ele concluiu os cursos de piloto e começou a corrida pela busca das horas obrigatórias. A avó paterna ajudou a pagar as horas e o pai fez muito também para que ele tivesse as horas necessárias para concluir os cursos” acrescentou. Há oito anos, quando estava com todas as carteiras de piloto validadas, Fernando foi contratado como copiloto, o que corroborou com o crescimento dele na categoria. “A cada dia de voo com o pai, que era um piloto internacional experiente, era um orgulho gigantesco. Ele chegava sempre em casa contando que o Fernandinho estava cada dia melhor, que parecia que ele tinha nascido com o manche nas mãos... ele era o orgulho do pai”, lembra Jocicleia. O acidente Fernando foi uma das vítimas do acidente aéreo que aconteceu no último sábado, 16, quando um avião de pequeno porte caiu no município de Barcelos, no Amazonas. O corpo do copiloto foi velado em Manaus para amigos e familiares que residem naquela região. Todavia, será sepultado em Fortaleza, onde a mãe e outros familiares moram.