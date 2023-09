Viatura atropela homens que brigavam durante Parada da Diversidade em Pernambuco

O caso aconteceu na avenida Conselheiro Aguiar, próximo ao cruzamento com a avenida Bruno Veloso, no bairro Boa Viagem, em Recife.

Em vídeo registrado por moradores da região, os homens aparecem trocando agressões na rua antes de a viatura da PM chegar e atropelar alguns deles.

Após a colisão, três policiais desceram do veículo e ainda correram atrás dos agressores, que se dispersaram e fugiram.

De acordo com informações do g1 Pernambuco, a Polícia Militar afirmou que, “no momento em que se aproximava para abordar os indivíduos, houve uma colisão com os suspeitos” e que não foi possível “concluir a abordagem com a condução dos arruaceiros à delegacia”.

A corporação também afirmou que será instaurado um procedimento administrativo para apurar o caso.