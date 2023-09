Começa hoje a 17ª Primavera dos Museus

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A 17ª Primavera dos Museus começa nesta segunda-feira (18) e segue até o próximo domingo (24) em todo o país. O evento, promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), tem como tema este ano Memórias e democracia: pessoas LGBT+, quilombolas e indígenas. A proposta é destacar o papel dos museus na promoção da inclusão social e da diversidade.

A programação inclui atividades presenciais e online como exposições, visitas guiadas, palestras, seminários, mesas redondas, rodas de conversa, lançamentos, oficinas, saraus, performances e apresentações musicais e teatrais. No site do Ibram, é possível visualizar a programação por região, além de conferir as atividades programadas para cada estado e município.