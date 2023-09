Acidente no Amazonas foi o com mais mortes do Brasil desde 2011

Cerca de 14 pessoas morreram no acidente aéreo no estado do Amazonas; o último caso que teve muitas vítimas foi a queda do avião em Recife em 2011

Na tarde deste sábado, 16, um avião do modelo Embraer EMB-110 "Bandeirante", saindo de Manaus (AM) caiu no município de Barcelos, um dos principais pontos turísticos do interior do Amazonas.

O acidente aéreo é considerado o com mais mortes no Brasil desde de 2011, com a queda do avião modelo Let da Noar Linhas Aéreas em Recife, que matou 16 pessoas, cerca de 14 passageiros e dois tripulantes.



Acidente aéreo em Recife: como ocorreu o caso em 2011?

O avião Let, voo 4896 da NOAR Linhas Aéreas, decolou do aeroporto de Recife e tinha como destino Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN) , com uma escala em Natal - RN.

O acidente ocorreu próximo ao Aeroporto Internacional de Guararapes, e caiu em um terreno baldio, entre os bairros de Piedade e Boa Viagem.

Na época, a Aeronáutica emitiu um comunicado dizendo que o piloto do voo declarou que estava em uma situação de emergência e tentaria pousar na praia de Boa Viagem. O acidente não deixou sobreviventes.