Em vídeo, empresário compara avião que caiu a "lata de sardinha"

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram contatados para analisar a queda do avião de matrícula PT-SOG.

"Pensa numa lata de sardinha. Nossa Senhora. Moço do céu, aqui tá parecendo um forno", disse no vídeo.

Antes de um avião cair no município de Barcelos, Amazonas, nesse sábado, 16 , o empresário Fábio Campos Assis , que estava a bordo, gravou um vídeo comparando a aeronave a uma "lata de sardinha" e encaminhou para os amigos no WhatsApp.

Além dele, os outros tripulantes comemoram a viagem: "Partiu Barcelos".

Veja vídeo

Fábio é empresário e dono de uma distribuidora de bebidas em Anápolis, a 55km de Goiânia. O chefe do Executivo amazonense, Wilson Lima (União Brasil), disse que todos os tripulantes praticavam pesca esportiva e estavam a caminho do Rio Negro.

Em outro vídeo feito por Fábio e compartilhado nas redes sociais, é possível ver os pescadores entrando em um avião momentos antes da queda, no Amazonas.

Entenda o acidente

Na tarde deste sábado, 16, um avião do modelo Embraer EMB-110 "Bandeirante", saindo de Manaus (AM) caiu no município de Barcelos, um dos principais pontos turísticos do interior do Amazonas.