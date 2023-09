Agafuc é hexacampeã nacional de futebol de cegos

A Associação Gaúcha de Futsal para Cegos (Agafuc) é hexacampeã do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos. O título foi conquistado neste domingo (17), em São Paulo, com a vitória por 1 a 0 sobre a Associação Mato-Grossense de Cegos (AMC). O pivô Nonato fez o gol do jogo no CT Paralímpico.

A conquista veio com uma campanha invicta. Na primeira fase, foram dois empates e uma vitória. Nas quartas de final, o time eliminou a Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal (Adef-DF) ao vencer por 1 a 0. Na disputa semifinal, passou pelo campeão de 2022, a Associação Paraibana de Cegos (Apace), nos pênaltis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na decisão do bronze, a Apace derrotou a Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul (Acergs) por 2 a 0, com dois gols de Jardiel, que ganhou o prêmio de artilheiro do campeonato, com sete gols ao todo.