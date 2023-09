Menina baleada por agente da PRF do RJ morre após 9 dias internada

Heloísa dos Santos Silva sofreu uma parada cardiorrespiratória irreversível Crédito: Reprodução

Heloísa dos Santos Silva, uma criança de 3 anos, faleceu às 9h22min deste sábado, 16, após passar nove dias internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Ela foi atingida por um tiro na cabeça durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em 7 de setembro. A menina foi baleada na nuca e no ombro durante a ação policial. Ela estava no carro com seus pais, uma irmã de 8 anos e uma tia, a caminho de sua casa em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com relatos dos familiares e testemunhas, uma viatura da PRF começou a seguir o veículo em que a família de Heloísa estava, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. Os agentes abriram fogo após o pai da criança, William Silva, dar sinal de parada.