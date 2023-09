Giovanni Vianna é bronze na Suíça no skate street

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O brasileiro Giovanni Vianna faturou a medalha de bronze na etapa de Lausanne, da Suíça, do Pro Tour de skate street.

Na última manobra, Vianna acertou a descida do corrimão com o skate e se garantiu no pódio. Ele ficou atrás somente de Nyjah Houston e de Toa Sasaki.