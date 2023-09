Franquias geram 160 mil novos empregos no Rio no primeiro semestre

O faturamento do setor de franquias no Rio de Janeiro alcançou R$ 10,3 bilhões no primeiro semestre deste ano, com alta de 17% em relação a igual período do ano passado, superando, inclusive, o aumento registrado pelo mercado nacional, da ordem de 15%. Em número de operações, o mercado de franquias no território fluminense cresceu 4,1%, atingindo 18.410 novas unidades.

Outro dado que mostra a recuperação do estado como um todo foi a abertura de empregos pelo setor. “Nós tivemos160 mil novos postos de trabalho diretos”. O incremento foi de 15,4% na comparação com o mesmo período de 2022. Em média, são gerados nove empregos por unidade franqueada, o que resulta em 1,444 milhão de empregos indiretos adicionados aos 160 mil diretos, no Rio de Janeiro. “Temos uma recuperação bastante positiva no nosso estado”, disse nesta terça-feira (12) à Agência Brasil o presidente da Associação Brasileira de Franchising seccional Rio de Janeiro (ABF RJ), Clodoaldo Nascimento.

Em ternos nacionais, o faturamento avançou 15%, passando de R$ 91,432 bilhões para R$ 105,107 bilhões, com total de 1,612 milhão de pessoas empregadas diretamente. Clodoaldo Nascimento destacou que multiplicando esse número pela média de nove empregos gerados por unidade, obtém-se total em torno de 11 milhões de empregos criados pelo franchising no Brasil.