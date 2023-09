Frente fria provoca chuva e ventos fortes no Rio de Janeiro

Os ventos estão moderados a fortes, entre 52 km/h e 76 km/h. No aeroporto Santos Dumont houve registro de ventos fortes, de 57,4 km/h. Já no Aeroporto do Galeão as rajadas de vento chegaram a 53,7 km/h. As informações são do Sistema Alerta Rio, da prefeitura da cidade.

A chegada de uma frente fria vinda do oceano modificou o tempo desde a tarde desta quinta-feira (14), na cidade do Rio e Janeiro. Pela manhã, o dia esteve com sol forte com a temperatura máxima chegando os 36 graus. Ao longo do dia, choveu e a temperatura entrou em declínio.

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca do mar, com início às 9h desta sexta-feira (15) e término às 9h do dia seguinte. As ondas podem atingir 2,5 metros de altura. A recomendação é que nesse período não se pratique esportes no mar, evitem o banho de mar e também os mirantes, que podem ser atingidos por ondas fortes.

Próximos dias

Para esta sexta-feira, devido ao transporte de umidade vinda do oceano, o tempo se manterá instável. O céu estará nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia. Os ventos estarão moderados, com rajadas ocasionalmente fortes e as temperaturas em declínio acentuado, com máxima caindo 14ºC, com a máxima em torno dos 22ºC.

No sábado (16) o céu ficará nublado com chuva fraca e a temperatura começa a subir. Para o domingo (17) e segunda-feira (18) o céu vai abrir sem chuva e a temperatura entrará em elevação.