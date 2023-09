Autoridades confirmam mais de 5,3 mil mortes após inundações na Líbia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As fortes inundações na Líbia, provocadas pela tempestade Daniel, já causaram mais de cinco mil mortes, e as autoridades avisam que esse número pode duplicar, já que existem mais de dez mil desaparecidos. A Organização Internacional para as Migrações (OIM) confirmou que existem pelo menos 30 mil deslocados na cidade de Derna.

O número de mortos após as inundações provocadas pela passagem da tempestade Daniel continua a aumentar e já supera 5,3 mil.