Murais de luta e esperança: a arte que resistiu à ditadura chilena 

"Pincel, tinta e garra". A campanha nas redes sociais convoca jovens de todo o país para "sair às ruas e enchê-las de memória e cores". A missão é pintar 50 muros no Chile, desde o extremo-norte da região de Arica até o extremo-sul de Magallanes, para lembrar os 50 anos do golpe militar que encerrou o governo do socialista Salvador Allende e iniciou a ditadura liderada por Augusto Pinochet. "Pincel, tinta e garra". A campanha nas redes sociais convoca jovens de todo o país para "sair às ruas e enchê-las de memória e cores". A missão é pintar 50 muros no Chile, desde o extremo-norte da região de Arica até o extremo-sul de Magallanes, para lembrar os 50 anos do golpe militar que encerrou o governo do socialista Salvador Allende e iniciou a ditadura liderada por Augusto Pinochet. Quem está a frente é a estudante de artes visuais Javiera Rodriguez-Peña, da Brigada Ramona Parra, um coletivo de jovens dedicados a espalhar pelo país mensagens em defesa dos direitos sociais e políticos.

“Queremos através da arte popular captar as demandas que buscamos desde a ditadura militar: verdade, justiça e reparação. Buscamos nossos familiares e colegas desaparecidos, o fim do negacionismo, e atrair a população com estas importantes reivindicações que não conseguimos alcançar 50 anos depois da ditadura cívico-militar”, diz Javiera, em entrevista à Agência Brasil. As brigadas muralistas são uma tradição que remete aos anos 1960 e 1970, quando era comum ver paredes pintadas por todo o Chile com textos e imagens que expressavam o sonho de um novo mundo, sem injustiças e desigualdades. Tão logo Pinochet tomou o poder, muralistas foram perseguidos. Em um primeiro momento, as paredes foram manchadas com o sangue de muralistas fuzilados em frente a elas. Depois, os desenhos foram substituídos por paredes brancas opacas, pintadas por militares. Os que fugiram dos ataques tiveram de escolher entre a clandestinidade ou o exílio. Os jovens muralistas eram parte de uma dinâmica nacional de propaganda política, que envolvia diferentes organizações na disputa por influência sobre a população.

“O governo Allende teve de enfrentar a oposição sem censurá-la. Teve o tempo todo que disputar espaço e visibilidade frente a uma imprensa muito articulada e desleal, muitas vezes antidemocrática, golpista e classista. Além de investir na imprensa estatal e em órgãos alternativos, partidos da coalização e outros atores sociais investiram em mecanismos que envolviam criatividade e mobilização do cenário público. Uma forma de se diferenciar dessa imprensa e propaganda de oposição, que tinha mais recursos econômicos e mais espaço”, explica a historiadora Carine Dalmás. Origem dos movimentos As brigadas muralistas surgiram na década de 1960. As pioneiras e mais conhecidas foram a Brigada Ramona Parra (BRP), criada por integrantes das Juventudes Comunistas do Chile (JJCC), e a Brigada Elmo Catalán (BEC), ligada à Federação da Juventude Socialista (FJS). Entre 1970 e 1973, esses grupos viveram o auge no Chile, quando o país era governado pela coligação de esquerda “Unidade Popular”, do presidente Salvador Allende. O nome “brigada” era inspirado em organizações coletivas da União Soviética, que adotavam o termo nos anos posteriores à Revolução de 1917. Havia “brigadas” de músicos, de escritores, de artistas, entre outros, no sentido de pensar os trabalhadores como combatentes militares. Já o muralismo tinha como referência o movimento muralista mexicano, que propunha uma socialização da arte, em oposição ao individualismo burguês e às pinturas tidas como elitistas. Não pretendia ter a mesma sofisticação estética mexicana, mas defendia igualmente a articulação entre o lúdico e o político.

A BRP surgiu nas campanhas presidenciais de 1963-1964 e homenageava Ramona Parra, a primeira “mártir” das JJCC. A jovem de 19 anos morreu em 1946, durante confronto com policiais em uma manifestação da Confederação de Trabalhadores do Chile (CTCH). Agiam sob o lema “Pintaremos até o céu, até vencermos!”. Entendiam que deviam educar o povo por meio de uma arte de massa e mobilizar a sociedade em nome de um ideal socialista. As pinturas costumavam ter, em destaque, símbolos do Partido Comunista (a foice e o martelo) e outras que representavam a paz, como pombas, flores e mãos abertas. Eram indicativos da proposta chilena de alcançar o socialismo por uma transição democrática e pacífica. A BEC surgiu em 1969 como Brigada Central, mas um ano depois mudou o nome para homenagear o guerrilheiro chileno Elmo Catalán, que foi assassinado na Bolívia depois de lutar ao lado de Che Guevara. A brigada foi diretamente influenciada pelo modelo socialista de Cuba e adotava, com frequência, imagens a favor de uma revolução armada. Eram valores, portanto, diferentes dos propostos pelo governo Allende. Apesar das diferenças, as brigadas tinham em comum a busca pela transformação social a partir da mobilização popular.