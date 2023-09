Setembro Amarelo: 7 temas relacionados à educação que exigem atenção

Ao dominar essas habilidades, os alunos se tornam capazes de compreender e expressar emoções, comunicar necessidades construtivamente e colaborar de forma eficaz para alcançar objetivos comuns, criando uma resolução harmoniosa e profunda.

Investir em conscientização e prevenção do bullying nas escolas é fundamental para criar um ambiente acolhedor, colaborativo e responsivo. Por meio do desenvolvimento de habilidades sociais, resolução de conflitos e empatia, os alunos são preparados não apenas para o sucesso acadêmico, mas também para uma vida saudável.

A orientadora Silvia Regina Dias, do Colégio Anglo Alante São José dos Campos, do Grupo Salta, destaca a importância de uma abordagem mediadora, na qual os casos de bullying são investigados minuciosamente e ações apropriadas são tomadas para cada situação, incluindo projetos que deixam claro a intolerância a comportamentos prejudiciais.

A professora do Ensino Fundamental Anos Finais, Camila Pascui, do Laboratório Inteligência de Vida (LIV) do Colégio Anglo Alante São José dos Campos, enfatiza que a escola frequentemente é o único porto seguro para muitos alunos, tornando crucial a promoção de um ambiente saudável. Isso não somente aprimora o processo de ensino-aprendizagem, mas também constrói confiança, permitindo que os alunos busquem ajuda em momentos de necessidade.

5. Guia de saúde mental para estudantes

Para apoiar as equipes escolares no acolhimento adequado aos alunos que enfrentam dificuldades emocionais, a Camino School desenvolveu um guia gratuito de saúde mental. O material, disponível online, traz informações, diretrizes e protocolos para casos de agressão física, violência, luto, depressão e ansiedade, orientando as escolas nos procedimentos adequados.

“Cada caso é único e pode exigir abordagens específicas, mas é fundamental implementar um fluxo geral de endereçamento de crises escolares que seja capaz de garantir uma resposta rápida, coordenada e eficaz”, explica Renata Trefiglio, autora e coordenadora geral do material desenvolvido pela Camino School.

6. Cultura escolar de alta confiança

Previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), trabalhar as habilidades socioemocionais das crianças desde a primeira infância é garantir seus direitos de aprendizagem e de conhecimento. Por isso, iniciativas que contemplam essas competências contribuem para a formação e para o desenvolvimento das novas gerações, o que implica em compreender a complexidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas do ser.

Heleomar Gonçalves, assessor pedagógico do programa Líder em Mim, proposta pedagógica que visa a formação de líderes desde cedo, diz que, para alcançar um viés pedagógico de acolhimento e de reconhecimento pleno dos alunos, a educação deve garantir que eles desenvolvam 3 competências:

1. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

2. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

3. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

7. Disciplina positiva ajuda crianças nas habilidades socioemocionais

Dentro do contexto do Setembro Amarelo, também surgem questões como a necessidade de combater a violência dentro da escola. Violência essa que pode se manifestar pelo bullying ou pelo cyberbullying, por exemplo. Instituições de ensino podem e devem pensar em ações e práticas perenes para melhorar a saúde mental das crianças e dos adolescentes.

A disciplina positiva tem relação direta com o desenvolvimento socioemocional e, consequentemente, com o controle das emoções. Baseada na firmeza e na gentileza, sem punição, castigo ou recompensa, a abordagem estimula o desenvolvimento do autoconhecimento e do autocontrole, além de habilidades sociais importantes, como a empatia e a autoconfiança.

“A disciplina positiva ensina importantes habilidades sociais e de vida de maneira profundamente respeitosa e encorajadora, partindo do conceito de conexão antes da correção, incentivando o pertencimento e o encorajamento”, explica Claudia Peruccini, gerente pedagógica da Red Balloon.

Por Luana Anjos