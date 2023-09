Hoje é Dia: Prevenção ao Suicídio e Democracia são destaques da semana

Nascimento da atriz e dubladora paulista Selma Lopes (95 anos)

Morte do cineasta fluminense Joaquim Pedro de Andrade (35 anos)

Lançamento do jornal "Gazeta do Rio de Janeiro" (215 anos) - a primeira publicação impressa no Brasil, nas máquinas da Imprensa Régia, no Rio de Janeiro