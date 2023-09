Mulher morre afogada após carro em que estava cair em piscina

Uma mulher morreu afogada após o carro em que estava cair dentro da piscina de uma casa, em Guarujá, no litoral de São Paulo (SP), nessa sexta-feira, 8. Informações são do portal g1 São Paulo.

De acordo com o canal de notícias, a vítima tinha 22 anos e estava em uma residência alugada, junto com amigos. A jovem estava no carro no momento em que ele caiu na piscina.

Ela ficou submersa dentro do veículo e entrou em parada cardiorrespiratória, vindo a óbito. As outras ocupantes conseguiram sair do automóvel.