Estudo indica que a humanidade quase foi extinta há 900 mil anos

Um estudo da revista estadunidense Science indicou a quase extinção da raça humana há cerca de 900 mil anos. A partir da análise de genomas humanos atuais, cientistas identificaram um gargalo populacional (termo usado para se referir a uma redução brusca em determinada população) que reduziu o número de ancestrais humanos para aproximadamente 1.280 espécimes reprodutores.

Denominado "Inferência genômica de um grave gargalo humano durante a transição do Pleistoceno Inferior para o Médio" (tradução livre para Genomic inference of a severe human bottleneck during the Early to Middle Pleistocene transition), o estudo foi publicado no último dia 31 de agosto.

Segundo os desenvolvedores da pesquisa, essa redução coincidiu com um período de fortes mudanças climáticas no período conhecido como Pleistoceno Médio. Com períodos glaciais mais fortes e duradouros, os habitantes da terra que teriam vivido em locais que hoje correspondem a China, Quênia, Etiópia, Itália, Espanha e Reino Unido foram expostos a uma queda significativa na temperatura do planeta e clima extremamente seco, conforme divulgado pela CNN Brasil.