Clubes gaúchos fazem campanha de doações às vitímas das enchentes

Em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, após a passagem de um ciclone no último domingo (3), Grêmio, Internacional e Juventude montaram pontos de coletas de doações de água, alimentos roupas e produtos de higiene, em várias cidades do estado. Inúmeras famílias estão desabrigadas e municípios da Serra Gaúcha entraram em estado de emergência.

Além do estádio Alfredo Jaconi, o Juventude, clube de Caxias do Sul, concedeu o espaço do Centro de Treinamento (CFAC) para coleta de doações; A prefeitura de Caxias e os bombeiros recomendam a doação de agasalhos, água mineral, itens de limpeza e alimentos não perecíveis.