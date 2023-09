5 filmes e documentários para entender a Independência do Brasil

No dia 7 de setembro é celebrado nacionalmente o ‘Dia da Independência do Brasil’, um marco na história do país que ocorreu em 1822, quando, supostamente, Dom Pedro (futuro Dom Pedro I), proclamou o famoso grito “Independência ou Morte” às margens do Rio Ipiranga.

Durante séculos, essa foi a história tradicionalmente contada nos livros e retratada em filmes, séries e documentários, no entanto, apesar do episódio de fato ter ocorrido, o grito de Dom Pedro, segundo estudiosos, não foi exatamente um grito, como é ilustrado no famoso quadro de Pedro Américo, muito menos foi tão simples declarar a separação do Brasil de Portugal, que ocorreu após uma série de negociações.

Em vista disso, selecionamos 5 filmes e documentários que contam como aconteceu o processo da Independência do Brasil. Confira!