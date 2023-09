Série D: Caxias-RS enfrenta Ferroviário-CE em casa, no 1º jogo da semi

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Caxias-RS e Ferroviário-CE fazem na tarde deste feriado a primeira partida da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. Ambos asseguraram no último fim de semana o tão sonhado acesso à Série C do ano que vem. A meta agora é avançar à final para brigar pelo título. O duelo às 15h (horário de Brasília) no Estádio Centenário, terá transmissão ao vivo da TV Brasil , direto de Caxias do Sul (RS).