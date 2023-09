Série D: Caxias e Ferroviário empatam e decidem domingo vaga na final

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Caxias-RS e Ferroviário travaram uma batalha emocionante na tarde desta quinta-feira (7), no jogo de ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro, mas o jogo terminou em 1 a 1, adiando para o próximo domingo (10), a definição de um dos finalistas da competição. O atacante Vítor Feijão abriu o placar no primeiro tempo para os gaúchos, e na volta do intervalo, Wesley deixou tudo igual no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), mantendo a invencibilidade do Ferrão na Série D.

O segundo e último embate da semi será no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Enquanto o Caxias busca o título inédito na competição nacional, o Ferrão - também conhecido como Tubarão da Barra -sonha com o bicampeonato na Série D. Ambas as equipes garantiram no último fim de semana o almejado acesso à Série C de 2024.