Desfile de 7 de setembro emociona público

A professora Jamile Demenciano, de 37 anos, se emociona ao lembrar do avô e dos desfiles de 7 de setembro que assistiam juntos quando era criança, no interior do Rio de Janeiro. Ela veio do entorno do Distrito Federal, onde mora agora, para o evento na Esplanada dos Ministérios. "Isso é civismo, independente de questão ideológica. Meu avô é falecido e estou aqui também por ele. Eu falava pra ele que um dia ia a Brasília ver o desfile, então, pra mim, é emocionante este momento", disse.

Este ano, o slogan da semana é Democracia, soberania e união. Para Jamile, é um tema necessário. "Fala da paz que a gente busca e soberania do nosso país, porque sabemos que ele é lindo e é de todos os brasileiros", disse. O clima estava tranquilo nas imediações do desfile e foi possível circular confortavelmente. Mas quem escolheu chegar um pouco mais tarde, por volta das 8h30, reclamou da limitação de público nas arquibancadas. Muitos não conseguiram entrar e tiveram que recorrer a algum dos telões espalhados na área externa.

Não é o caso de José Eustáquio, motorista de 73 anos, que chegou às 6h da manhã. Morador de Taguatinga, ele estava entre a minoria de pessoas que escolheu vestir a camisa amarela da seleção brasileira de futebol. Muitos, entrando, agitavam bandeiras do Brasil. "Fiz questão de vir pra celebrar a democracia. Colocar a camisa verde e amarela, apoiando o governo democrático e popular que elegemos", disse. "Deus acima de qualquer coisa, como eles diziam antes. Mas Brasil acima de tudo, a democracia juntamente com essa grandeza que é esse país e o povo brasileiro tão sofrido", acrescentou. Já o educador de trânsito José Maria do Nascimento, de 52 anos, não conseguiu acessar as arquibancadas. Ele veio de Fortaleza, como faz todos os anos para o 7 de setembro, e comparou o evento de hoje com o do ano passado.

"O desfile é tradicional, independente de política. Ano passado estava qui, esse ano novamente. Senti, ano passado, que o pessoal estava mais agitado, aglomerado; esse ano está mais tranquilo. O Brasil, ele tem que voltar a girar, como era antes. De 2020 para cá mudou muita coisa, em relação ao respeito as decisões dos outros. Quando a mulher diz não pra um homem, ele tem que aceitar. Quando as urnas deram um não, as pessoas tem que respeitar", disse, citando às eleições presidenciais de 2022, que elegeram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em desfavor do ex-presidente Jair Bolsonaro. O jardineiro Derisvan Lima da Silva, de 38 anos, também sempre frequentou os desfiles cívicos na Esplanada, exceto nos últimos quatro anos. Agora, em 2023, disse que sentiu seguro novamente e trouxe a filha Lorena, de 4 anos. "Me sinto feliz onde estou hoje. Nesses quatro anos que não vim achei muita informação. Eu me sinto mais seguro hoje, Brasília precisa dessa tranquilidade" disse à Agencia Brasil.