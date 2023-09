Ex-atacante da seleção prestigia filha nos Jogos da Juventude

O perfil oficial do evento no Instagram divulgou, nesta quarta-feira (6), imagens de Washington assistindo à estreia de Catharina - que, assim como o pai nos gramados, veste a camisa 9 na quadra. Com presença da jovem, de 16 anos, o time sergipano bateu o do Acre por 2 sets a 0, parciais de 25/13 e 25/13.

"É bom, para seguir a carreira, ter a inspiração dele [Washington] como atleta", disse Catharina, em depoimento ao perfil dos Jogos. "É uma satisfação muito grande ver minha filha no esporte. Tenho certeza que vai dar certo e ela será uma grande jogadora no futuro. Eu fico nervoso [com ela em quadra], nessa hora o coração não fica valente, não [risos]", completou Washington, brincando com o apelido "Coração Valente", pelo qual ficou conhecido após ser submetido a uma cirurgia cardíaca e ter voltado a jogar futebol.