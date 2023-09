Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Passada a euforia pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem, as quatro melhores equipes desta edição da Série D miram, agora, o título. As partidas de ida e volta das semifinais serão realizadas entre quarta-feira (6) e domingo (10), todas com transmissão ao vivo da TV Brasil.