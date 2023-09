Santos vai declarar situação de emergência após incêndio em comunidade

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A prefeitura de Santos, no litoral paulista, vai declarar situação de emergência após um incêndio destruir aproximadamente 150 residências na comunidade de palafitas do Dique da Vila Gilda. Segundo o prefeito Rogério Santos, a medida vai permitir assistência financeira às famílias afetadas.

“Vamos fazer um decreto de situação de emergência e, a partir daí, atender as famílias cadastradas com um auxílio emergencial para que possam começar a pagar um aluguel e adquirir bens que foram perdidos”, disse Santos em entrevista coletiva no início da tarde.