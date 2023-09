Jogos da Juventude: estado de São Paulo lidera quadro de medalhas

"Hoje temos um quadro de medalhas com uma certa liderança, mas tem muita coisa pela frente, modalidades com muita distribuição de medalhas como a natação e o judô", projetou o coordenador de esportes Jessé Oliveira, ao site do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O Rio de Janeiro aparece na segunda colocação do quadro, com os mesmos nove ouros do Paraná, ficando à frente por ter mais pratas (nove a sete). Os estados asseguraram 28 medalhas cada. Das 27 delegações, 18 atingiram o topo do pódio ao menos uma vez até o momento. Somente Acre e Roraima ainda não foram premiados.

Entre os meninos, os destaques vieram do atletismo. Nas pistas, Vinícius de Brito, de Santa Catarina, bateu o recorde sul-americano sub-18 dos 110 metros com barreiras, com tempo de 13s20. No arremesso do peso, o paulista Alessandro Borges, 16 anos, entrou para o seleto grupo de atletas brasileiros que atingiram os 20 metros na prova na história. Para se ter ideia, o catarinense Darlan Romani, quarto colocado na Olimpíada de Tóquio, no Japão, em 2021, tinha mais de 20 anos quando ultrapassou a marca pela primeira vez.

Fernanda Alvaz, 14 anos, venceu as quatro provas da ginástica rítmica - individual geral, arco, bola e por equipes - e foi o grande nome entre as meninas. Ela representou o Brasil no Pan-Americano Juvenil e no Mundial Júnior. Outro destaque foi Maria Fernanda Santos, com três ouros no badminton (simples, duplas mistas e duplas femininas). A jovem fluminense é cria do Projeto Miratus, na comunidade da Chacrinha, no Rio de Janeiro, e que revelou Ygor Coelho, maior nome do esporte no país.

As disputas de ginástica artística, triatlo, tênis de mesa e judô vão até sexta-feira (8), enquanto as do vôlei chegam ao fim no domingo (10). Na próxima segunda-feira (11), têm início as provas de esgrima, tiro com arco, vôlei de praia, natação, handebol e basquete, enquanto a competição de águas abertas começa no dia 15, uma sexta-feira.

Transmissão na TV Brasil

Quarta-feira (6)

16h - judô (categorias super ligeiro, ligeiro, meio-leve, leve, meio-médio, médio, meio-pesado e pesado)

Quinta (7)

14h - ginástica artística e judô

Sexta (8)

10h e 14h - ginástica artística (disputas por equipes, individual geral e por aparelhos)