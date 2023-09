Espanha nomeia primeira mulher como técnica da seleção feminina

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pela primeira vez na história, a seleção feminina de futebol da Espanha será comandada por uma técnica mulher, a treinadora Montse Tome, de 41 anos. Ela foi nomeada nesta terça-feira (5) pela Federação Espanhola de Futebol (RFEF), poucas horas após a entidade anunciar a demissão do técnico Jorge Vilda, campeão do mundo com equipe feminina na Copa da Austrália e Nova Zelândia no último mês.