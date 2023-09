Ferroviário-CE bate Maranhão nos pênaltis e ascende à Série C de 2024

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

FOI NA RAÇA! COM EMPATE NO FIM E PERFEIÇÃO NAS PENALIDADES. O FERRÃO AGORA É SÉRIE C! TIME DE GUERREIROS! pic.twitter.com/eZBpHeptTg

A disputa pela última das quatro vagas para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2024 foi a que gerou mais emoção. Ferroviário-CE e Maranhão empataram novamente por 1 a 1, neste domingo (3), no jogo da volta das quartas de final no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A definição foi para as penalidades e o Ferrão levou a melhor, com vitória por 3 a 0, garantindo o retorno à terceira divisão, um ano depois de ter sido rebaixado da terceira divisão para a Série D. Para dar contornos ainda mais emocionantes, os dois gols da partida foram marcados nos acréscimos, por Fontes, para o Maranhão e pelo zagueiro Fernando (contra) para o Ferroviário.A história da partida foi escrita pelos goleiros. Nos 90 minutos, ninguém se destacou mais do que Moisés, camisa 1 do Maranhão. Logo no começo do jogo, ele mostrou que estava inspirado quando fez defesa fundamental após Kadu Barone escapar pela esquerda e finalizar com o pé direito, livre.