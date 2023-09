Fim de semana tem primeiros campeões nos Jogos da Juventude em SP Crédito: Agência Brasil

Os Jogos da Juventude de 2023, em Ribeirão Preto (SP), começaram para valer neste fim de semana. Depois da abertura na sexta (1º), os primeiros campeões foram surgindo e chamando a atenção com suas histórias. A competição vai até 16 de setembro, com transmissão ao vivo da TV Brasil (confira abaixo a programação desta semana). No sábado (2), o paranaense Nicolas Gabriel dos Santos, de 16 anos, conquistou o ouro de forma surpreendente na categoria até 100 quilos do wrestling. O resultado foi destaque por dois motivos: Nicolas iniciou no esporte há apenas um ano e, além disso, competiu descalço contra adversários mais bem equipados.

"Eu até tentei conseguir uma sapatilha, mas calço 45 e não teve tempo. Pedimos para um monte de gente, mas no Brasil não tinha, precisava encomendar de fora para usar nos Jogos", disse o atleta, em declaração dada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Foi apenas a segunda competição de Nicolas no wrestling. Já na marcha atlética, que estreou no programa dos Jogos em 2023, dois atletas tiveram a honra de serem pioneiros na vitória. Maria Luiza Jaime, do Paraná (3.000 metros/feminino) e Davi Gabriel da Silva da Silva, do Espírito Santo (5.000 metros/masculino) foram os primeiros campeões da história da modalidade nos Jogos.

"Fiquei muito emocionada quando soube que iria ter a marcha nesse meu último ano com idade para os Jogos da Juventude. Sempre quis viver esse momento de estar aqui com a delegação do Paraná. Na cerimônia de abertura, chorei”, disse Maria Luiza Jaime ao COB.

Ao fim do primeiro dia completo de disputas, o quadro de medalhas dos Jogos teve Santa Catarina no topo, com quatro ouros e 11 pódios no total, seguido por Paraná e Espírito Santo, com três ouros cada (Paraná teve um bronze a mais, três contra dois, totalizando sete pódios). Transmissão na TV Brasil Segunda-feira (4) 10h - provas de atletismo, modalidade que inclui corridas rasas, corridas com barreiras, revezamento misto, saltos, arremessos, lançamentos e combinadas.