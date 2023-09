8 formas de ajudar crianças e adolescentes a lidarem com as emoções

A pesquisa, que ouviu 2.651 crianças e jovens de 9 a 17 anos e o mesmo número de pais ou responsáveis em todo o território brasileiro, buscou compreender de que forma as crianças e os jovens nessa faixa etária utilizam a internet e como lidam com os riscos e as oportunidades decorrentes desse uso.

A busca de apoio emocional no campo virtual, segundo o levantamento feito entre outubro de 2021 e março de 2022, se dá mais entre meninas (36%) do que entre meninos (29%). O percentual aumenta consideravelmente conforme o adolescente cresce, chegando a ser o triplo na faixa dos 15 aos 17 anos, quando comparada com a faixa etária de 11 a 12.

A quem uma criança busca apoio quando enfrenta um momento emocional desafiador? Aos pais? Aos professores? Ou será que busca amparo em amigos? De acordo com uma pesquisa recentemente divulgada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic), órgão que está ligado à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), 32% das crianças e adolescentes brasileiros, com idades entre 11 e 17 anos, preferem recorrer à internet.

O papel dos pais e educadores

Para evitar que crianças e adolescentes entrem para essa estatística, Miriam Sales, Coordenadora Pedagógica da Mind Lab, referência em desenvolvimento socioemocional, sugere caminhos para pais e responsáveis não perderem sua posição para o Google quando os pequenos precisarem de apoio emocional.

“Crianças vão aprender a lidar com emoções e sentimentos à medida que crescem e o cérebro se desenvolve. Por isso, pais e mães, professores e professoras, e adultos em geral com quem ela se relaciona, são os principais responsáveis por ajudá-las no reconhecimento dessas emoções e sentimentos. Esse papel dos adultos no desenvolvimento da compreensão das emoções é muito importante desde os primeiros anos e, portanto, a educação infantil”, destaca Miriam.

Ajudando as crianças e os adolescentes

A educação socioemocional, ao despertar a atenção dos adultos para a importância desse desenvolvimento, torna mais intencionais as ações e os exemplos que os adultos dão às crianças. Nesse contexto, Miriam Sales destaca 8 formas que os adultos podem colaborar com este processo, ensinando as crianças a reconhecerem e compreenderem suas próprias emoções. Confira!

1. Reconheça as emoções com a metodologia do semáforo

Alegria, tristeza, raiva e ansiedades são emoções básicas e, embora toda criança as sinta ao longo do crescimento, nem todas sabem reconhecê-las. Aprender a nomear essas emoções e entender as reações que cada uma delas causa em nós é fundamental para aprender a lidar com elas.

Um método que pode ajudar nesse processo chama-se “semáforo”, usado por especialistas em metodologias metacognitivas (ou do pensamento). Ele pode ser reproduzido de maneira simples no nosso dia a dia.

Com ele, você pode ensinar as crianças a pararem diante de uma situação que traz à tona alguma emoção (luz vermelha do semáforo), refletir sobre o que está sentindo e as reações desencadeadas pela emoção (luz amarela) e só então decidir sobre como agir (luz verde).