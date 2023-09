Setembro Verde: Instituto lança campanha de incentivo à doação de medula óssea

O Instituto Pró-Hemo (IPH), com sede no bairro de Fátima, em Fortaleza, realizará, durante todo este mês, a campanha “A Música Não Pode Parar”, para incentivar e destacar a importância da doação de medula óssea no Setembro Verde, dedicado à conscientização e estímulo à doação de órgãos e tecidos.

Durante todo o mês, serão realizadas ações virtuais e presenciais para falar sobre a temática do cadastro de medula, com o objetivo de aumentar o número de cadastros no Brasil. O material utilizado na campanha será disponibilizado em hemocentros do país, a partir do Movimento Hemocentros Unidos.



O diretor do IPH, Evandro Castro e Silva, explica que um dos principais objetivos é estimular o cadastro, principalmente pela chance de compatibilidade ser de uma para cada grupo de 100 mil pessoas.



“Incentivar o cadastro de medula óssea é uma das grandes missões do IPH. A chance de compatibilidade nestes casos é de 100 mil para 1 pessoa, por isso os hemocentros precisam muito que o número de cadastros cresça para que mais pessoas que estão buscando um transplante cheguem à cura”, descreve a nota divulgada pelo Instituto Pró-Hemo.



O IPH também fará um evento especial no dia 16 de setembro, no Posto de Coleta da Praça das Flores, na Aldeota, em parceria com a Hemorrede, em alusão ao Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, comemorado no dia seguinte.



Como se cadastrar para ser doador de medula óssea



Para ser doador, o voluntário deve ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado de saúde e não ter tido câncer. O doador permanece no cadastro até os 60 anos.



O cadastro pode ser feito no hemocentro mais próximo e é necessário apresentar um documento de identificação oficial com foto. O doador irá preencher uma ficha com todos os dados e coletar uma amostra de sangue para possíveis testes de compatibilidade.