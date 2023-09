Secretaria de Saúde do Rio promove Dia D da campanha de multivacinação

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio Janeiro promove, neste sábado (2), o dia D da Campanha de Multivacinação para atualização das cadernetas de meninas e meninos de zero a 14 anos. Serão disponibilizados, até às 17h, 600 pontos de vacinação, entre unidades de saúde e postos extras, espalhados por toda a cidade, para facilitar o acesso da população. A ação está integrada ao Vacina Rio, uma grande mobilização que engloba iniciativas para estimular a imunização dos cariocas de todas as idades e em todas as regiões da cidade. A campanha vai até 15 de setembro nas 238 salas de vacinação do município.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, “esse é um esforço conjunto para não deixarmos nossas crianças sem proteção. São mais de 12 mil profissionais envolvidos diretamente com a campanha. Nosso objetivo é conferir a caderneta de vacinação de mais de 1 milhão de crianças ao longo desse período. Convocamos todos os pais, que ainda não conferiram a caderneta vacinal, para que verifiquem se seus filhos estão com as vacinas de rotina em dia, e procurem um dos 600 pontos de vacinação distribuídos pela cidade”, avaliou.