Homem que doou coração para Faustão queria sair do litoral e ser pai

Fabio Cordeiro da Silva, de 35 anos, quem doou o coração para o apresentador Fausto Silva, o Faustão , queria ser pai e se mudar para Florianópolis. É o que contam os amigos do azulejista e atleta amador do litoral paulista. A informação é do portal CNN.

Faustão diz que não vai voltar para a televisão

Após realizar o transplante de coração no domingo, 27, Faustão está com boa condição de saúde e já fala sobre planos para o futuro. Ainda sem previsão para receber alta hospitalar, o apresentador segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para se recuperar do procedimento cirúrgico.

Reconhecido como um dos principais comunicadores do Brasil, Fausto Silva revelou que não irá voltar para a televisão. Aposentado desde que saiu da Band, o apresentador de 73 anos de idade explica que já fez a sua “parte”.

“Não volto mesmo para a televisão. É melhor sair deixando saudade, do que encher o saco do público até não poder mais”, conta em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash.

Na conversa, Faustão aproveita para falar que deseja testar outros formatos no entretenimento. “Quero fazer algo para o YouTube. Não sei o que ainda… Mas é uma possibilidade que eu não descarto. Vamos ver!”, detalha.